Betsalel Smotrich présente son plan pour la conquête de Gaza et la défaite totale du Hamas

Le ministre israélien des Finances et membre du cabinet de sécurité, Betsalel Smotrich, a dévoilé jeudi son plan pour la conquête de la bande de Gaza, l’anéantissement du Hamas et la libération des otages. Selon lui, cette stratégie pourrait conduire Israël à « une victoire d’ici la fin de l’année civile ».

Smotrich propose un ultimatum au Hamas reposant sur deux scénarios. Dans le premier, celui de la reddition, le mouvement terroriste islamiste devrait restituer l’ensemble des otages vivants et des dépouilles, se désarmer totalement, démanteler ses infrastructures militaires, et permettre le départ de ses dirigeants hors de Gaza. Ce scénario inclurait également l’ouverture de passages pour une émigration volontaire des habitants et l’instauration d’un contrôle sécuritaire et opérationnel permanent d’Israël sur la bande.

En cas de refus, Smotrich envisage une « décision » par la force, combinant une offensive militaire rapide avec un siège sur Gaza City et les camps centraux. Il propose aussi une « décision civile », à savoir couper le Hamas de la population et des financements, en confiant à Israël la gestion directe de l’aide humanitaire. Sur le plan diplomatique, il prône une annexion progressive de territoires de Gaza et la mise en œuvre du plan Trump d’émigration volontaire. « Face à ceux qui doutent de notre capacité à vaincre, je dis clairement : nous pouvons et devons achever cette guerre, détruire le mal absolu du 7 octobre et clore la campagne d’ici la fin de l’année », a conclu Betsalel Smotrich.