Betsalel Smotrich s'oppose au projet de loi sur l'exemption du service militaire

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a déclaré lundi lors d'une réunion de son parti, le Sionisme religieux, que la version actuelle du projet de loi sur la conscription "ne permet pas de le soutenir", a rapporté Kan.

Smotrich a finalement rejoint les opposants au sein de sa formation politique, non sans avoir auparavant réprimandé le ministre Ofir Sofer pour avoir exprimé publiquement son opposition au texte. Sofer avait affirmé plus tôt dans la journée : "Je voterai contre cette loi même si cela signifie que le Premier ministre me limogera de mes fonctions ministérielles", ajoutant qu'il ferait "tout son possible pour convaincre ses collègues du Sionisme religieux de s'opposer à cette infamie proposée". Deux autres députés du parti, Michal Waldiger et Moshe Solomon, ont également annoncé leur opposition au projet dans sa mouture actuelle.

Le parti du Sionisme religieux devait se réunir à nouveau pour déterminer les amendements à exiger comme condition de son soutien. Un responsable de la coalition a confié : "La majorité des députés du Likoud se plieront à la discipline, mais la loi ne passera pas sans accord avec Smotrich".

Plus tôt dans la journée, le Sionisme religieux avait fait savoir qu'il ne voterait que pour "une loi permettant une conscription réelle et rapide des orthodoxes dans Tsahal, afin de répondre aux besoins de l'armée et d'alléger le fardeau des combattants, des réservistes et de leurs familles". Le parti a également promis de prendre "une décision commune" et d'agir comme "une faction unie".

Dans une interview accordée à Kan, le député du Likoud Eliyahu Revivo a affirmé qu'il n'y aurait pas de majorité au sein de la coalition pour adopter le projet de loi dans sa forme actuelle. "Je le dis en connaissance de cause, pas par supposition", a-t-il précisé.

La semaine dernière au moins cinq députés de la coalition avaient annoncé qu'ils ne soutiendraient pas la version actuelle du texte, après qu'une vérification ait été effectuée pour savoir si une majorité existait lors d'un vote en plénière de la Knesset. Lundi, ce nombre était monté à neuf, selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Sharren Haskel.