Boaz Bismuth favori de Netanyahou pour remplacer Yuli Edelstein à la tête de la commission des Affaires étrangères et de la Défense

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'apprête à soutenir la nomination du député Boaz Bismuth à la présidence de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, après le vote prévu mercredi sur la destitution de Yuli Edelstein.

Dans l'entourage de Netanyahou, des inquiétudes persistent concernant le second candidat, le député Hanoch Milwitsky, qui a fait l'objet d'une enquête par le passé. Cette réticence pousse le Premier ministre vers Bismuth, ancien rédacteur en chef du quotidien Israel Hayom.

Le Shas se désolidarise du processus

Le parti orthodoxe Shas a pris ses distances avec cette nomination controversée. "Le Shas n'est absolument pas impliqué dans la question de la nomination du président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense", a déclaré le parti dans un communiqué. "Notre seule exigence envers le Premier ministre est qu'il respecte son engagement concernant la régularisation du statut des étudiants en Torah. Les autres questions relèvent des affaires internes du Likoud."

Un vote à bulletin ouvert

Contrairement aux pratiques habituelles, l'élection pour la présidence de la commission des Affaires étrangères et de la Défense se déroulera à bulletin ouvert, et non à scrutin secret. Cette décision pourrait influencer le choix des députés du Likoud, qui devront assumer publiquement leur vote.

La crise du service militaire en toile de fond

Cette crise politique s'inscrit dans un contexte plus large de tensions autour de la loi sur le service militaire obligatoire. Les partis orthodoxes font pression sur Netanyahou pour qu'il nomme Bismuth à la présidence de cette commission stratégique, abandonnant leur soutien initial à Milwitsky.

Le boycott des partis religieux se poursuit, paralysant l'activité législative de la Knesset. Lundi, le chef du groupe parlementaire du Likoud, Ofir Katz, avait officiellement lancé la procédure de destitution d'Edelstein.

Une gouvernement sous pression

Ce remaniement intervient après que le Conseil des Sages de la Torah du parti Shas a annoncé son retrait du gouvernement en raison de la crise liée à la loi sur la conscription. Les dirigeants religieux reprochent au gouvernement de ne pas leur avoir présenté un projet de loi dans une version acceptable pour eux.

La nomination de Bismuth pourrait constituer une tentative de Netanyahou d'apaiser les tensions avec ses partenaires de coalition orthodoxes, tout en maintenant la stabilité de son gouvernement dans une période particulièrement délicate pour Israël.