Boaz Bismuth présente les bases d’un projet de loi sur la conscription des ultra-orthodoxes

Un texte sensible qui divise déjà la coalition et l’opposition sur la question du service militaire en Israël.

i24NEWS
2 min
Boaz Bismuth
Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, Boaz Bismuth (Likoud), a soumis au conseiller juridique du Parlement un document établissant les principes d’un futur projet de loi visant à encadrer la conscription des ultra-orthodoxes (haredim).

Selon son bureau, ce texte servira de base à la rédaction d’un projet de loi complet dans les prochains jours, censé « guider le processus législatif pour réguler la question du service militaire ». Bismuth a remercié le Premier ministre Benjamin Netanyahou, les autorités de défense, ainsi que l’ancien député du Shas Ariel Attias, pour leur rôle dans les négociations.

Le député affirme que cette initiative représente « une étape historique, nécessaire et inévitable pour la sécurité et l’avenir d’Israël ». D’après la chaîne publique Kan, le document prévoit que 50 % des jeunes haredim d’une cohorte annuelle seront enrôlés dans les cinq ans, tandis que l’âge d’exemption resterait fixé à 26 ans. Les coupes budgétaires dans les yeshivot ne s’appliqueraient qu’après un an de non-respect des quotas, et les sanctions personnelles au bout de deux ans. L’opposition, menée par Avigdor Liberman (Israel Beitenou), dénonce un texte destiné selon lui à « légitimer l’évasion du service » et à « faciliter le retour des ministres du Shas au gouvernement ».

