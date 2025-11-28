Boaz Bismuth vise à faire adopter la loi sur la conscription par la Knesset avant fin décembre

L'entourage du président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, s'est fixé comme objectif de faire adopter la loi sur la conscription en séance plénière de la Knesset d'ici la fin du mois de décembre, selon les informations diffusées vendredi matin par Kan Reshet Bet. Cette démarche vise à faire passer le texte au vote dans un délai d'un mois, avant même l'examen du budget de l'État.

Toutefois, l'adoption de cette législation est loin d'être garantie. Plusieurs membres de la coalition gouvernementale sont réticents à soutenir le projet de loi présenté jeudi par Bismuth.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Sharren Haskel, a annoncé qu'elle voterait contre le texte, le qualifiant de "nouvelle tentative d'apporter une réponse politique à un problème de sécurité existentiel". L'ancien président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, a déclaré que la loi ne répondait pas aux besoins de l'armée et constituait un "simple pansement politique".

Le député du Likoud Dan Illouz a indiqué qu'il étudierait le texte avant de se prononcer, tout en soulignant que le Likoud devait représenter les citoyens qui effectuent leur service militaire et qui ont voté pour le parti. Le soutien du ministre Ofir Sofer, du député Moshe Saada et potentiellement celui d'Eli Dellal sont également mis en doute.

Des sources juridiques ont confié à Kan que la version actuelle du projet de loi ne résisterait pas à un examen de la Cour suprême. Selon ces experts, le texte ne respecte pas les principes fondamentaux du droit et de la jurisprudence israélienne.

Ces mêmes sources soulignent que la proposition ne répond pas aux besoins sécuritaires actuels exprimés par les responsables de la défense et les experts militaires. Elle ne contient pas les sanctions efficaces réclamées par l'ensemble de la hiérarchie. Plus problématique encore, le texte ne respecterait pas le principe d'égalité, alors que la Cour suprême vient tout juste de réaffirmer, en formation élargie la semaine dernière, l'importance de l'égalité dans le service militaire en général et dans le service combattant en particulier.

La question n'est donc pas de savoir si la Cour suprême invalidera cette loi sur la conscription, mais plutôt si elle émettra une ordonnance suspendant son entrée en vigueur. Une telle décision aurait des répercussions politiques immédiates pour le gouvernement.