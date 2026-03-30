Budget et conscription : Naftali Bennett promet une enquête et accuse le gouvernement

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a vivement attaqué le gouvernement après l’adoption du budget, dénonçant les choix liés au financement des institutions orthodoxes et leurs conséquences sur la sécurité nationale.

Dans un climat politique tendu, Bennett accuse directement l’exécutif d’affaiblir l’effort de guerre. Selon lui, alors que l’armée manque de soldats, le gouvernement empêche le recrutement de milliers de jeunes issus du public haredi. « Pendant que le chef d’état-major alerte sur le manque d’effectifs, vous bloquez la conscription », déclare-t-il.

L’ancien chef du gouvernement critique également des arbitrages budgétaires qu’il juge contraires à l’intérêt général. Il affirme que des fonds publics sont détournés au détriment de secteurs essentiels, notamment l’éducation, évoquant une réduction de plusieurs centaines de millions de shekels.

Face à cette situation, Bennett annonce la création d’une commission d’enquête spéciale dans une future alternance. Cette commission doit examiner les responsabilités dans ce qu’il qualifie de « sabotage » du processus de conscription en pleine guerre. « Toute personne ayant contribué à contourner la loi sur le service militaire devra rendre des comptes », insiste-t-il.

Sur le plan politique, Bennett appelle les Israéliens à « relever la tête » et affirme que le gouvernement vit ses « derniers jours ». Il promet de réorienter les priorités budgétaires vers les citoyens engagés dans le service et le travail.

Concluant son intervention, il affirme que « le redressement est proche » et appelle à un retour à l’unité nationale, dans un pays marqué par la guerre et des divisions internes.