Commémoration de l'assassinat de Rabin : Bennett décline, Gantz non convié

L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a décliné l'invitation à prendre la parole lors du rassemblement commémorant les 30 ans de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, a révélé la chaîne13 dimanche. Bennett a informé les organisateurs qu'il ne pourrait pas y assister en raison de contraintes d'horaire.

Le rassemblement, organisé de manière privée sur la place Rabin à Tel-Aviv, réunira trois dirigeants de partis d'opposition : Yaïr Lapid, Yaïr Golan et Gadi Eisenkot.

Dans un développement distinct, il a été indiqué que le président du parti Bleu Blanc et ancien ministre Benny Gantz n'avait tout simplement pas été invité à l'événement commémoratif.

Des sources impliquées dans l'organisation ont expliqué que la liste des intervenants avait été présélectionnée par les organisateurs dans le but de refléter "une certaine diversité politique". Cette décision a toutefois suscité des critiques au sein de la classe politique israélienne.

L'assassinat de Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995 , commis par un extrémiste juif, demeure l'un des événements les plus traumatisants de l'histoire israélienne moderne. La commémoration de cet anniversaire marquant les trois décennies depuis sa mort revêt une importance particulière dans le paysage politique du pays.