Conscription des orthodoxes : Naftali Bennett accuse le gouvernement de trahir ceux qui servent dans l'armée

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a fustigé dimanche l’exécutif, l’accusant de "trahir le public servant" après une décision du cabinet autorisant le ministre de la Défense, Israel Katz, à mobiliser jusqu’à 280 000 réservistes. Cette mesure est intervenue à la veille d’un débat parlementaire crucial sur un projet de loi visant à encadrer l’enrôlement des orthodoxes.

Selon Bennett, la décision de mobilisation, validée par un vote informel sur WhatsApp, illustre une asymétrie flagrante : d’un côté, des réservistes épuisés, rappelés à plusieurs reprises depuis deux ans ; de l’autre, un gouvernement prêt à faire avancer une législation qui, selon lui, perpétue l’exemption massive des étudiants des yeshivot. "Pas un seul ministre n’a levé la voix. Et aujourd’hui, la coalition fait progresser la loi la plus anti-sioniste de l’histoire du pays. Cela ne passera pas", a-t-il lancé dans une déclaration cinglante.

Le projet de loi actuellement sur la table entend maintenir l’exemption du service militaire pour les étudiants en Torah orthodoxes à plein temps, tout en affichant une volonté d’augmenter le recrutement parmi les diplômés des établissements orthodoxes. Toutefois, l’application réelle de ces dispositions demeure floue, nourrissant les critiques de ceux qui y voient une mesure cosmétique destinée à ménager les partis religieux de la coalition.

La commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset doit examiner le texte avant son passage en deuxième et troisième lectures, étapes indispensables pour son adoption finale. Ce débat intervient dans un contexte sociopolitique tendu, où le rôle des orthodoxes, majoritairement exemptés de service militaire, reste l’un des dossiers les plus explosifs de la société israélienne.

Bennett a également esquissé sa vision pour l’après-Netanyahou. "Dans le prochain gouvernement, une nouvelle équation s’imposera : celui qui sert l’État, l’État le servira", affirme-t-il. Il appelle à intégrer pleinement les orthodoxes à l’appareil national, en réformant leur système éducatif, en facilitant leur entrée sur le marché du travail et en les accompagnant "jusqu’au centre d’incorporation de Tsahal".