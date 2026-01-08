Décès d'Uri Lupoliansky, ancien maire de Jérusalem et fondateur de l'organisme de bienfaisance Yad Sarah

Uri Lupoliansky, ancien maire de Jérusalem et fondateur de l’organisation caritative Yad Sarah, est décédé mercredi soir à l’âge de 74 ans.

Premier maire orthodoxe de Jérusalem, Uri Lupoliansky avait dirigé la ville de 2003 à 2008. Il avait assuré l’intérim après la démission d’Ehud Olmert au début de 2003, avant d’être élu en juin de la même année, battant Nir Barkat. Son mandat a été marqué par le maintien du statu quo religieux et par les controverses autour de la Marche des fiertés de Jérusalem, qu’il fut contraint de soutenir suite à une décision de justice, malgré ses convictions personnelles. En 2008, il ne s'est pas représenté pas et c'est Nir Barkat qui lui a succédé.

En 1976, Uri Lupoliansky avait fondé Yad Sarah, après avoir rencontré des difficultés pour obtenir du matériel médical pour son jeune fils. L’organisation est devenue au fil des ans un pilier du bénévolat en Israël, apportant assistance et matériel médical à des dizaines de milliers de familles.

Après son mandat de maire, il avait poursuivi ses activités de bénévolat tout en menant un long combat contre le cancer.

De nombreux responsables politiques et figures publiques lui ont rendu hommage. Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, a salué « l’œuvre, le caractère et la bonté » de l’ancien maire, soulignant que Yad Sarah « a secouru des dizaines de milliers de familles dans leurs moments les plus difficiles » et que son héritage « continuera de nous accompagner, nous et notre ville, pendant de nombreuses années ».

Le député Meir Porush a déclaré : « Le peuple d’Israël en général, et la ville de Jérusalem en particulier, ont perdu l’une de leurs plus grandes figures de bonté. J’ai eu le privilège de collaborer avec lui pendant de nombreuses années pour le bien de tout Israël. »

L’ancien maire Nir Barkat lui a également rendu hommage, le qualifiant d’« homme de miséricorde » et saluant sa contribution au développement de Jérusalem et à la société israélienne à travers Yad Sarah.