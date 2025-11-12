Démission du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a annoncé mardi son départ du gouvernement, mettant fin à un mandat de près de trois ans au cours duquel il s'est imposé comme l'un des plus proches collaborateurs du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Dans sa lettre de démission, l'ancien ambassadeur aux États-Unis rend hommage au chef du gouvernement, affirmant que « dans nos heures les plus sombres, le peuple d'Israël a eu des dirigeants dignes de ce nom ».

« Ce gouvernement restera dans les mémoires tant pour les attaques du 7 octobre que pour sa gestion de la guerre qui a suivi sur sept fronts », a encore souligné Dermer

Dermer justifie son retrait par une promesse familiale : lors de son entrée au gouvernement fin 2022, il s'était engagé auprès de ses proches à limiter son mandat ministériel à deux années. Ce délai a toutefois été repoussé à deux reprises, d'abord pour traiter la menace nucléaire iranienne, puis pour conduire le conflit à Gaza jusqu'à son terme et œuvrer au retour des otages.

Dans son message, le ministre sortant reconnaît l'ampleur de la tragédie du 7 octobre, qu'il qualifie de « jour le plus sombre que le peuple juif ait connu depuis la création d'Israël ». Mais il insiste sur la résilience démontré ensuite : « L'histoire de notre peuple ancestral ne s'est jamais résumée à ses jours les plus sombres. Elle s'est plutôt forgée par sa persévérance à surmonter les ténèbres. »

Deux ans après l'attaque, Dermer dresse un tableau optimiste, estimant qu'Israël a « porté un coup dévastateur à l'axe terroriste iranien » et se trouve désormais « en position idéale pour inaugurer une ère de sécurité, de prospérité et de paix ». Il attribue ces résultats au courage des soldats, à la détermination du peuple israélien et au « leadership exceptionnel » de Netanyahou, louant sa résistance aux pressions internes et externes.

Si Dermer abandonne ses fonctions ministérielles, il ne disparaît pas totalement de la scène. Selon des sources proches du dossier, il endossera le costume d'envoyé spécial du Premier ministre, notamment pour élargir les Accords d'Abraham. Son nouveau statut rappelle celui de Jared Kushner auprès de l'administration Trump : un rôle informel mais central.

L'ambassadeur Yechiel Leiter reprendra une partie de ses attributions liées aux relations avec Washington, tandis que Dermer continuera de piloter certains dossiers sensibles, dont les négociations avec la Syrie suite à la chute du régime Assad.

Le départ de Dermer suscite des réactions élogieuses dans tout le spectre politique israélien. Le ministre de la Défense Israel Katz salue son « dévouement » et son « profond sens des responsabilités ». Plus surprenant, le chef de l'opposition Yaïr Lapid, tout en rappelant leurs divergences, reconnaît en lui un « sioniste et patriote » sincèrement attaché à l'intérêt de l'État.

Né aux États-Unis, cet ancien ambassadeur à Washington (2013-2021) avait joué un rôle décisif dans les Accords d'Abraham de 2020. Tout au long de la guerre à Gaza, il s'est imposé comme le principal négociateur israélien dans les pourparlers sur les otages, gérant un portefeuille diplomatique particulièrement vaste qui incluait les relations avec l'administration américaine et les pays arabes voisins.