Des députés du Shas rendent visite à des déserteurs emprisonnés et provoquent une polémique en Israël

En pleine escalade sécuritaire avec l’Iran, deux députés du parti orthodoxe Shas, Yossi Taieb et Yoni Mashriki, se sont rendus lundi à la prison militaire n°10 pour rendre visite à des étudiants de yeshiva emprisonnés pour avoir refusé leur incorporation dans l’armée. Selon leur entourage, cette visite visait à "constater de près leur situation et renforcer leur moral".

Au cours de leur déplacement, les deux élus ont rencontré plusieurs détenus et se sont entretenus avec l’administration pénitentiaire au sujet de leurs conditions de détention. Ils ont notamment échangé avec Michael Fitoussi, un immigré originaire de France dont les parents vivent à l’étranger, et ont affirmé avoir entrepris des démarches pour répondre à certaines de ses demandes. À l’extérieur de la prison, ils ont également rencontré le père d’un autre détenu, Yossef Levy, qui passe de longues heures chaque jour devant l’établissement en signe de soutien à son fils.

La visite a rapidement suscité des critiques. L’ancien ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a dénoncé l’initiative sur le réseau X. "Nos courageux soldats combattent sur tous les fronts, mais les députés du Shas rendent visite à des déserteurs en prison au lieu de se préoccuper des combattants. Il faut mettre fin à cette honte", a-t-il écrit.

Les deux députés ont rejeté ces critiques. Yossi Taieb a accusé la procureure générale, qu’il qualifie de "destituée", de mener une "persécution obsessionnelle" contre les étudiants en Torah. Selon lui, le Shas poursuivra son combat afin que les étudiants des yeshivot puissent étudier "dans le calme et avec le respect qui leur est dû". De son côté, Yoni Mashriki a dénoncé l’incarcération de jeunes hommes dont "la seule faute est l’étude de la Torah".

Répondant directement à Gilad Erdan, Yossi Taieb a souligné son propre passé militaire au sein de la brigade Givati et rappelé que trois de ses frères servent actuellement dans Tsahal. Il a accusé ses détracteurs d’exploiter la guerre à des fins politiques, affirmant qu’"il y a de la place, dans un État juif, à la fois pour les soldats qui protègent les frontières et pour les étudiants en Torah qui renforcent l’esprit du peuple".