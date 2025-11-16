Des élus de droite pressent Netanyahou de rejeter toute reconnaissance d’un État palestinien

La pression de la droite israélienne sur Benjamin Netanyahou s’intensifie, plusieurs ministres et responsables politiques sommant le Premier ministre de clarifier publiquement qu’Israël ne reconnaîtra jamais un État palestinien. Cette offensive politique intervient alors que des signaux internationaux, notamment au Conseil de sécurité de l’ONU, évoquent de nouveau une possible voie vers l’autodétermination palestinienne.

Samedi soir, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a fustigé le Premier ministre pour son silence, qualifié de "disgrâce diplomatique". Sur le réseau X, il a rappelé que Netanyahou avait promis une réponse ferme après la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien par plusieurs pays européens. "Deux mois ont passé et vous choisissez le silence. Cette détérioration dangereuse est de votre responsabilité", a-t-il accusé, exigeant une déclaration explicite affirmant qu’"aucun État palestinien ne verra jamais le jour sur la terre d’Israël".

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, est allé encore plus loin en niant l’existence même d’un peuple palestinien. Selon lui, les Palestiniens seraient "un assemblage d’immigrants arabes" et ne mériteraient en aucun cas une récompense politique après "le terrorisme et les atrocités", citant notamment Gaza. Il a de nouveau défendu sa ligne dure : encourager l’émigration volontaire des Gazaouis plutôt qu’envisager un État palestinien.

Le Conseil de Yesha, représentant les implantations de Judée-Samarie, a également exhorté Netanyahou à affirmer clairement qu’aucune forme d’État palestinien ne serait acceptée. L’organisation estime que le silence du gouvernement face aux reconnaissances européennes crée les conditions d’une reconnaissance de facto.

Ces pressions internes coïncident avec une dynamique diplomatique internationale renouvelée. Vendredi, les États-Unis, plusieurs pays arabes clés, dont l’Égypte, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats ainsi que la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan ont publié une déclaration commune soutenant un projet de résolution américaine au Conseil de sécurité. Ce texte propose une "voie vers l’autodétermination et la création d’un État palestinien", présenté comme une étape vers une stabilité régionale durable.

Un autre projet de résolution examiné jeudi à l’ONU, portant sur une force internationale de sécurité pour Gaza, évoque lui aussi une "perspective crédible" d’État palestinien après des réformes de l’Autorité palestinienne et la reconstruction de Gaza. Parallèlement, Washington a diffusé un document définissant les conditions d’un retrait israélien de Gaza, subordonné à une démilitarisation vérifiée et coordonnée avec les pays arabes.

Dans ce contexte, le silence de Netanyahou devient un enjeu politique majeur au sein même de sa coalition, où l’extrême droite exige une position ferme alors que la communauté internationale pousse vers une relance du dossier palestinien.