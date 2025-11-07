Des ministres du cabinet accusent Netanyahou de les avoir exclus des discussions sur le "jour d’après" à Gaza

Une vive altercation a éclaté jeudi soir au sein du cabinet de sécurité israélien, après des accusations de ministres affirmant avoir été écartés des contacts avec les États-Unis au sujet d’un document intitulé "le jour d’après à Gaza" destiné au Conseil de sécurité de l’ONU.

Plusieurs ministres ont reproché au Premier ministre Benjamin Netanyahou de ne pas les avoir tenus informés. "Nous sommes des ministres au sein du cabinet, il n’est pas logique que nous n’ayons pas reçu ce document", a lancé la ministre chargée des missions nationales Orit Strock en interrompant le chef du gouvernement, selon des participants. Netanyahou a répondu que le document "est déjà mieux qu’il ne l’était" et que son équipe "lutte contre les exigences de l’Autorité palestinienne".

La réunion a été ponctuée de coupures de parole et d’échanges houleux. Le ministre de l’Agriculture Avi Dichter a plaidé pour interdire toute entrée de représentants de l’Autorité palestinienne à Gaza, qualifiant toute administration technocratique proposée dans le territoire gazaoui d’"illusion". La ministre Gila Gamliel a insisté pour que tout processus soit conditionné à la démilitarisation de la bande de Gaza : "Aucun avancement avant la démilitarisation ; Tsahal doit pouvoir opérer comme en Judée-Samarie", a-t-elle affirmé.

Les ministres ont été informés que les Américains envisagent, selon le Premier ministre, de construire une "ville démilitarisée" à l’intérieur de la "ligne jaune", notamment à Rafah, proposition qui a suscité l’ire de plusieurs participants : "Ce type de projet doit se situer en dehors de la ligne jaune, pour ne pas mettre en danger nos localités", ont-ils réagi.

Netanyahou a conclu en annonçant un nouveau débat à venir auquel doit participer Ron Dermer. Le débat a aussi vu des propositions radicales : le ministre de la Défense Israël Katz a évoqué l’éventualité d’expulsions de terroristes, proposition qui a provoqué une vive divergence.

Présent dans la salle, le chef d’état-major Eyal Zamir a déclaré sèchement : "Ces terroristes, nous les éliminerons ; ils ne sortiront pas vivants, sauf s’ils se rendent". Il a aussi précisé que le soldat Hadar Goldin "n’est pas avec eux dans la même galerie" et a averti qu’il ne recommandera aucun programme de reconstruction avant la démilitarisation complète et le retour de tous les otages.