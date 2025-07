Des ministres et députés israéliens réclament une visite dans le nord de Gaza en vue d’une réimplantation

Articles recommandés -

Une lettre adressée mercredi au ministre israélien de la Défense, Israël Katz, appelle à organiser une visite officielle dans le nord de la bande de Gaza pour y évaluer des "opportunités d’implantation". À l’origine de cette demande : le mouvement Nahala, dirigé par l’activiste Daniella Weiss, qui milite ouvertement pour une réimplantation israélienne dans la région.

Selon Nahala, cette initiative serait une première étape vers la "reconquête, l’expulsion et la réinstallation" de l’ensemble de la bande de Gaza. Sur les réseaux sociaux, l’organisation a affirmé : "Le nord de Gaza a été conquis et vidé, il est temps de le peupler !"

La lettre a été signée par six ministres du gouvernement israélien, tous issus des partis de droite et d’extrême droite : Itamar Ben Gvir (Sécurité nationale, Otzma Yehudit), Shlomo Karhi (Communications, Likoud), May Golan (Égalité sociale, Likoud), Miki Zohar (Culture et Sport, Likoud), Amihai Eliyahu (Patrimoine, Otzma Yehudit) et Yitzhak Wasserlauf (Développement du Néguev et de la Galilée, Otzma Yehudit).

Dix-huit autres députés de la coalition, majoritairement du Likoud, du parti sioniste religieux et d’Otzma Yehudit, ont également signé la lettre. Parmi eux : Simcha Rothman, Zvika Fogel, Galit Distel Atbaryan, et Limor Son Har-Melech.

Parallèlement, une marche de soutien à cette initiative s’est tenue mercredi après-midi près de la frontière avec Gaza, rassemblant, selon les organisateurs, plusieurs milliers de militants pro-implantation. Certains élus signataires, comme Karhi et Son Har-Melech, y ont participé.

Bien que le gouvernement israélien n’ait pas officiellement validé de plan de réimplantation à Gaza, ces appels témoignent de la pression croissante exercée par les courants les plus nationalistes de la coalition au pouvoir. Une telle démarche irait à l’encontre des engagements internationaux pris par Israël depuis le désengagement de 2005, et pourrait provoquer de vives réactions sur la scène diplomatique.