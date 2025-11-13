Deux commissions parlementaires paralysées pour éviter un conflit avec le parti Shas

La coalition gouvernementale israélienne refuse de nommer de nouveaux présidents aux commissions de la Santé et de l'Éducation de la Knesset, afin d'éviter une confrontation avec le parti orthodoxe Shas. Cette absence de nomination paralyse de facto ces commissions cruciales, une situation qualifiée de "très grave" par la conseillère juridique du Parlement, Sagit Afek, lors d'entretiens à huis clos.

Le député Simone Davidson, du parti d'opposition Yesh Atid, a vivement réagi : "Les citoyens israéliens sont les principales victimes. Leurs représentants élus sont empêchés de superviser le travail du gouvernement et ont les mains liées pour faire avancer les intérêts du public qui les a élus."

Pour rappel, le parti Shas avait annoncé en octobre dernier son retrait de ses responsabilités au sein de la coalition, en protestation contre l'absence de progrès sur la loi relative à la conscription des orthodoxes. Dans la foulée de cette décision, les présidents des commissions de l'Éducation et de la Santé, Yossi Taieb et Yoni Mashriki, avaient démissionné de leurs fonctions.