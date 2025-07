Discussion nocturne houleuse au Cabinet : vive altercation entre Smotrich et le chef d'état-major

Articles recommandés -

Le Cabinet politico-sécuritaire s'est réuni dans la nuit de samedi à dimanche pour une discussion incluant un briefing en vue de la visite prévue du Premier ministre Benjamin Netanyahou à Washington et sa rencontre programmée avec le président américain Donald Trump. Au cours de cette discussion, qui s'est rapidement envenimée, les ministres ont notamment été informés du départ d'une délégation israélienne pour les négociations à Doha, alors qu'aucune solution n'a encore été trouvée pour plusieurs questions litigieuses.

Durant les débats, les ministres ont voté sur la distribution de l'aide humanitaire - les ministres Betsalel Smotrich et Itamar Ben Gvir s'y opposant, notamment concernant la distribution dans le nord de la bande de Gaza, ce qui complique l'évacuation de la population de la zone. Parallèlement, une confrontation houleuse s'est produite entre le ministre des Finances Smotrich et le chef d'état-major Eyal Zamir. Netanyahou s'est également emporté contre la conduite de l'armée et du chef d'état-major concernant les retards dans la distribution de l'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. "Il n'y a pas lieu d'attendre, il faut avancer", a déclaré le Premier ministre.

Dans la suite de la discussion, des images d'habitants de Gaza courant vers les centres de distribution d'aide ont été présentées aux ministres, le chef d'état-major soulignant qu'ils ne sont pas loin des soldats.

Ben Gvir : "Pourquoi leur distribuons-nous (l'aide humanitaire) en mettant les soldats en danger ?"

Le chef d'état-major : "Alors vous voulez arrêter la distribution ?"

Netanyahou : "Ils courent parce qu'ils manquent de nourriture - quand ils en recevront beaucoup, ils ne courront plus comme ça."

Ben Gvir : "Il faut arrêter ! Ils courent parce que c'est leur mentalité. Même quand ils ont ramené les otages, ils ont couru après elles. Avaient-ils faim à ce moment-là aussi ?!"

Strook : "Ce n'est pas bien géré."

Amsalem : "Alors gérez-le vous-même."

Pour rappel, le Premier ministre doit s'envoler aujourd'hui pour sa visite politique à Washington, au cours de laquelle il doit rencontrer le président américain. Au centre de cette visite figurent plusieurs questions, notamment la pression exercée par Trump sur Israël, exigeant la fin de la guerre à Gaza, et son aspiration à annoncer un nouvel accord sur les otages.

Deux sujets supplémentaires qui pourraient être abordés sont le souhait d'élargir les accords d'Abraham, notamment par l'adhésion de la Syrie, et l'appel du président américain à suspendre le procès de Netanyahou.