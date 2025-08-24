Divisions au sein de la droite israélienne sur le retour de Gantz au gouvernement

Articles recommandés -

Le ministre israélien du Patrimoine Amihaï Eliyahu a vivement critiqué dimanche la proposition de Benny Gantz de rejoindre le gouvernement Netanyahou, estimant que cette alliance serait contre-productive pour le Premier ministre.

Lors d'une interview sur Kan Reshet Bet, Eliyahu a accusé Netanyahou d'avoir "mené la conception pendant de nombreuses années" lorsqu'il était Premier ministre. Selon lui, "quand le Premier ministre s'entoure de personnes comme Benny Gantz, comme Aharon Haliva et leurs semblables, il finit par être entraîné vers ces positions."

Le ministre a particulièrement visé l'ancien chef d'état-major : "La conception à laquelle Benny Gantz croit, malheureusement et douloureusement, nous a menés à la conception qui nous a finalement conduits à la situation difficile dans laquelle nous sommes entrés." Il a conclu par une condition cinglante : "Je dis à Benny Gantz, vous voulez rejoindre le gouvernement ? Bienvenue, rejoignez-nous après avoir demandé pardon."

De son côté, Avigdor Lieberman, président d'Israël Beitenou, a tourné en dérision la proposition de Gantz avec des termes particulièrement durs, qualifiant sa prestation de "spectacle qui fait pitié". Il a décrit un homme "fatigué, effrayé, paniqué qui supplie pour sa vie et rampe".

Pour Lieberman, cette offre constitue une "perte de temps" et ne vise pas à "sauver les otages, mais Gantz lui-même". Il a souligné que "au Likoud, ils ne le considèrent pas" et que "Netanyahou a prouvé que pour lui, il n'y a pas de considérations sécuritaires".