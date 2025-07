Échec de la motion d’expulsion d’Ayman Odeh à la Knesset

Articles recommandés -

La motion visant à expulser Ayman Odeh, président de Hadash-Ta’al, de la Knesset a échoué lundi, ne recueillant que 73 voix favorables sur les 90 requises (supermajorité des 120 députés). Quinze parlementaires ont voté contre, tandis que plusieurs députés de l’opposition ont boycotté le scrutin.

Cette initiative, lancée en janvier, faisait suite aux déclarations d’Odeh se disant « heureux de la libération des otages et des prisonniers » lors de la trêve à Gaza ce mois-là. La pétition, soutenue par 70 signatures dont au moins 10 de l’opposition, a franchi un seuil décisif après un discours d’Odeh en mai lors d’une manifestation anti-guerre à Haïfa, où il a affirmé : « Gaza a gagné et Gaza gagnera. » Le mois dernier, le Comité de la Chambre de la Knesset avait approuvé cette pétition.

Le vote a été marqué par des boycotts notables : le Judaïsme unifié de la Torah (orthodoxe), le parti Bleu et Blanc—Unité nationale de Benny Gantz, ainsi que le leader de l’opposition Yair Lapid et la plupart des députés de Yesh Atid étaient absents. La mesure a reçu le soutien de la coalition au pouvoir et du parti Israel Beitenou, tandis que les Démocrates ont voté contre. Cet échec illustre les divisions profondes au sein de la Knesset sur les questions liées au conflit à Gaza. Odeh, figure controversée de la gauche arabe-israélienne, reste député malgré les accusations de soutien au Hamas. Les promoteurs de la motion regrettent un « manque de fermeté » face aux discours perçus comme provocateurs, tandis que les opposants dénoncent une atteinte à la démocratie et à la représentation des minorités arabes.