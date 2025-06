Enrôlement dans Tsahal : le message de Yuli Edelstein qui devrait inquiéter les ultra-orthodoxes

Parallèlement aux tentatives de parvenir à un compromis entre les ultra-orthodoxes et le Likoud dans le contexte du vote sur la loi de dissolution de la Knesset en session plénière qui aura lieu ce soir, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Yuli Edelstein, chargé de la loi sur la conscription, a adressé un message aux ultra-orthodoxes : "Les compromis avec le conseiller juridique ne m'engagent pas".

Le message est transmis en parallèle de la réunion de compromis qui s'est déroulé ce matin dans le bureau du président de la coalition Ofir Katz, à laquelle participent également Ariel Attias du Shas, le secrétaire de la Knesset Yossi Fuchs et la conseillère juridique de la Knesset, Me Sagit Afik. Edelstein ne se rendra pas à cette réunion car, selon ses dires, il n'a pas l'intention de faire davantage de concessions et n'a donc rien à faire dans une réunion visant à obtenir un compromis. De plus, lors de la conversation qu'il a eue hier avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, aucun progrès n'a été accompli.

Les dirigeants des partis d'opposition ont décidé plus tôt que la loi de dissolution de la Knesset en lecture préliminaire sera soumise au vote dans le courant de la journée. Le parti du Judaïsme de la Torah devrait la soutenir. Les dirigeants de l'opposition ont annoncé ce matin qu'"en coordination entre toutes les factions, il a été décidé de retirer les questions parlementaires et la législation d'opposition de l'ordre du jour - afin de concentrer tous les efforts sur un seul objectif : la chute du gouvernement". Parallèlement, une série de réunions éclair se déroulent dans une tentative de reporter le vote.

Parallèlement, Benjamin Netanyahou, qui devait témoigner aujourd'hui dans le cadre de son procès, a prétendu être "malade". Cependant, il se rendra plus tard à la session plénière de la Knesset où il prononcera même un discours.