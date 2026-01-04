Enrôlement : le chef d'un parti orthodoxe compare les sanctions visant les élèves de yeshiva à "l'étoile jaune"

La commission des Affaires étrangères et de la Défense s’est réunie ce dimanche pour une première séance sous la présidence du député Boaz Bismuth, consacrée aux sanctions prévues par le projet de loi sur la conscription. Les débats ont rapidement viré à l’affrontement politique.

La polémique a éclaté après les propos du député et chef du parti Judaisme unifié de la Torah , qui a comparé les sanctions économiques visant les étudiants de la Torah à l'« étoile jaune ». La déclaration a suscité de vives réactions, y compris au sein de la coalition. Yitshak Goldknopf a exigé la suppression des sanctions, affirmant que « le mot sanction est odieux ».

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a dénoncé des propos « indignes », évoquant l’histoire de sa famille pendant la Shoah et accusant le ministre de mépriser les victimes de l’Holocauste et les soldats de Tsahal. Le ministre Amichai Shikli a également critiqué une comparaison jugée choquante et déconnectée de la réalité.

Parallèlement, le député Meir Porush a plaidé pour un durcissement des sanctions à l’encontre des réfractaires laïcs, estimant qu’ils devraient être plus lourdement pénalisés que les orthodoxes.

La conseillère juridique de la commission, Me Miri Frankel-Shor, a recommandé d’élargir les sanctions et d’en concentrer l’impact sur la première année de réfractarité, y compris au-delà de l’âge actuel d’exemption de 26 ans.

L’ancien président de la commission, Yuli Edelstein, a rappelé que sans sanctions effectives, aucune avancée durable n’est possible. Les discussions doivent se poursuivre dans un climat de fortes tensions politiques.