Exemption du service militaire : les orthodoxes veulent une loi permanente, la conseillère juridique s'y oppose

Le débat autour de la loi d’exemption du service militaire pour les étudiants des écoles talmudiques s’est intensifié en Israël, devenant l’un des principaux points de friction au sein de la coalition. En cause : un avis juridique présenté à la commission des Affaires étrangères et de la Défense, qui s’oppose frontalement aux exigences des partis orthodoxes, favorables à l’adoption d’une loi permanente.

Selon cet avis, rédigé par la conseillère juridique de la commission, l’avocate Miri Frenkel-Shor, l’exemption ne devrait être accordée que dans le cadre d’une loi temporaire, limitée à une durée maximale de cinq ans. Elle recommande également l’instauration de mécanismes de contrôle stricts : si les objectifs de recrutement ne sont pas atteints pendant trois années consécutives, la loi expirerait automatiquement et les dispositions générales du service militaire s’appliqueraient de nouveau. Un premier mécanisme d’évaluation devrait par ailleurs être déclenché dès deux années de non-respect des objectifs.

Cette position est vigoureusement rejetée par les partis orthodoxes, qui y voient une remise en cause fondamentale de leurs revendications et un facteur d’instabilité juridique. Le désaccord a déjà eu des répercussions politiques concrètes : le vote en première lecture du budget de l’État, initialement prévu cette semaine à la Knesset, a été reporté. Malgré ces tensions, des responsables de la coalition estiment que la crise pourra être surmontée et que le budget sera finalement soumis au vote dans les prochains jours.

Les discussions sur le projet de loi doivent reprendre ce mardi au sein de la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Les parlementaires prévoient d’achever rapidement l’examen des articles existants avant d’entamer un travail de fond sur la rédaction finale du texte. Reste à savoir si un compromis pourra être trouvé entre les exigences du cadre juridique et les positions inflexibles des partis orthodoxes, alors que la question du service militaire demeure l’un des sujets les plus sensibles de la société israélienne.