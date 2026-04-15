Figure de la jeunesse mobilisée dans l'armée, Yonatan Shalev, 23 ans, rejoint Naftali Bennett

L’organisation de jeunes engagés « Katef el Katef » (Épaule contre épaule) a annoncé son ralliement au parti « Bennett 2026 », apportant son soutien à l’ancien Premier ministre Naftali Bennett à l’approche des prochaines élections. Fondé en 2024 dans le contexte des débats sur la conscription et l’égalité du service, le mouvement s’est donné pour objectif de mobiliser la jeunesse et de défendre les intérêts des citoyens engagés dans le service national.

Dans ce cadre, son fondateur, Yonatan Shalev, devrait figurer en bonne position sur la liste du parti pour les élections législatives, ce qui pourrait faire de lui l’un des plus jeunes députés potentiels de la future Knesset. L’organisation estime avoir trouvé en Bennett un « cadre naturel et fondé sur des valeurs » pour promouvoir ses objectifs, affirmant que l’ancien chef du gouvernement a prouvé sa capacité à « réparer Israël et construire un avenir meilleur pour les jeunes ».

Naftali Bennett a salué cette alliance, mettant en avant le rôle de la jeune génération depuis le 7 octobre : « Cette génération s’est levée, a combattu et a sauvé le pays. Nous avons désormais besoin de son énergie pour reconstruire Israël », a-t-il déclaré. De son côté, Yonatan Shalev a qualifié cette décision de « nécessité du moment », soulignant la responsabilité de sa génération dans la reconstruction nationale.

Selon des informations en coulisses, plusieurs formations politiques auraient tenté de rallier Shalev et son organisation, mais c’est finalement Bennett qui est parvenu à les convaincre. Cette intégration marque une étape supplémentaire dans la structuration de son mouvement politique en vue du scrutin.