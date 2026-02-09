"Forrest Gump israélien" : Bennett lance une attaque frontale contre Netanyahou

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé dimanche soir une charge particulièrement sévère contre le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou, à la suite de la publication d’un document de réponses que ce dernier a présenté la semaine dernière devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

Selon Bennett, Netanyahou y dresse malgré lui un portrait accablant de son propre bilan. Il le compare au personnage du film Forrest Gump, présent lors des grands événements de l’Histoire mais toujours comme un observateur passif, emporté par les circonstances plutôt que maître de son destin. "Il se décrit comme un dirigeant faible, impuissant, presque étranger aux événements", a-t-il affirmé, estimant que le document donne l’image d’un homme "dirigé au lieu de diriger".

Pour l’ancien chef du gouvernement, ce texte, censé défendre l’action de Netanyahou, se transforme en réalité en un véritable acte d’accusation politique. Bennett accuse son rival d’avoir laissé les chefs militaires et sécuritaires décider à sa place, renonçant à exercer pleinement son autorité de Premier ministre et de commandant en chef. "Il pense, il murmure parfois qu’il faudrait frapper ou éliminer, mais il n’agit pas", a-t-il martelé.

Bennett reproche surtout à Netanyahou d’avoir laissé prospérer, durant des années, les organisations terroristes Hezbollah au nord et Hamas au sud, sans mettre en œuvre de stratégie offensive claire. Selon lui, les 56 pages du document montrent un dirigeant incapable de façonner une politique de sécurité cohérente, préférant une logique de "gestion" et de temporisation.

Il a également rappelé que Netanyahou a dirigé Israël pendant plus de 12 années sur les 14 précédant "la plus grande catastrophe de l’histoire du pays", l’accusant d’avoir misé sur des barrières physiques et une politique d’"endiguement", allant jusqu’à autoriser le transfert de fonds au Hamas pour acheter un calme temporaire, une démarche qu’il assimile à du "protectionnisme mafieux".

Dans sa conclusion, Bennett affirme que la dissuasion israélienne a été gravement érodée et que l’armée n’a pas été préparée à un conflit majeur. Il appelle les Israéliens à lire attentivement le document incriminé et à en tirer une conclusion politique claire : après des décennies de pouvoir, Benjamin Netanyahou aurait échoué à diriger, à gérer et à incarner un leadership national fort. "Le peuple d’Israël mérite un dirigeant fort et responsable", a-t-il conclu.