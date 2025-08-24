Forte opposition à la proposition de Benny Gantz de rejoindre le gouvernement Netanyahou

Articles recommandés -

La proposition de Benny Gantz de former une "gouvernement de libération des otages" aux côtés du Premier ministre Benjamin Netanyahou a provoqué une vive polémique sur la scène politique israélienne. Lors d’une conférence de presse samedi soir, le chef du parti Bleu Blanc a appelé Netanyahou, Yair Lapid et Avigdor Liberman à constituer une coalition d’urgence pour six mois, avec pour objectifs prioritaires la libération des otages retenus à Gaza, l’adoption d’une nouvelle loi sur le service militaire et, ensuite, la tenue d’élections anticipées.

Cependant, l’initiative de Gantz a suscité de nombreuses critiques. Le président d’Israël Beiteinou, Avigdor Liberman, a fustigé une "proposition pathétique" et décrit Gantz comme "un homme fatigué, apeuré, prêt à tout pour sauver sa carrière". Selon lui, cette démarche n’est "qu’une perte de temps" et ne vise pas à sauver les otages mais "à sauver Gantz lui-même".

À droite, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a également rejeté catégoriquement l’idée d’une entrée de Gantz dans la coalition : "Nous avons obtenu des succès contre l’Iran, le Hezbollah et sur d’autres fronts sans Gantz. Si nous voulons atteindre nos objectifs à Gaza, il ne doit pas rejoindre le gouvernement." Même son de cloche du côté de Betsalel Smotrich, également hostile à tout compromis susceptible d’entraîner un accord d’échange d’otages.

Dans la majorité, les réactions sont plus nuancées. Le ministre de la Diaspora, Amichai Chikli, a déclaré ne "pas fermer la porte" à Gantz mais ne voit "aucune nécessité" de modifier la composition actuelle du gouvernement.

Face aux critiques, les proches de Gantz défendent la proposition comme une initiative pragmatique, centrée sur les otages. "Il y a 50 personnes retenues à Gaza. Nous ferons tout pour les ramener", a expliqué le député Eitan Ginzburg. Selon lui, l’offre n’a pas fait l’objet de négociations secrètes avec Netanyahou et vise uniquement à "mettre toutes les options sur la table" pour débloquer la situation.

L’opposition reste divisée. Si certains prônent une "assurance parlementaire" pour permettre un accord sur les otages, Gantz pousse désormais vers une participation directe au gouvernement, une idée qui pourrait se heurter à un refus net de la coalition actuelle.