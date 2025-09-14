Frappes au Qatar : l'ex-Premier ministre Ehud Olmert déplore la mort du fils d'un dirigeant du Hamas

Articles recommandés -

L'ancien chef du gouvernement israélien Ehud Olmert a vivement critiqué l'opération militaire menée par Israël au Qatar qui a coûté la vie au fils d'un haut responsable du Hamas. Dans un entretien diffusé par la chaîne Al Jazeera, il a dénoncé cette frappe comme contre-productive pour les négociations en cours.

La frappe israélienne à Doha a tué Hamam al-Hayya, fils de Khalil al-Hayya, l'un des dirigeants du Hamas, ainsi que sa mère. Pour Ehud Olmert, cette opération constitue une erreur stratégique majeure.

"Un enfant ne devrait pas être une victime, et sa femme a également été blessée", a-t-il déclaré dans des propos traduits de l'anglais vers l'arabe. L'ancien Premier ministre a établi une distinction nette entre les objectifs militaires légitimes et les dommages collatéraux : "Nous combattons le terrorisme et les dirigeants du Hamas seront punis le moment venu, mais la famille, c'est une autre histoire."

Olmert a particulièrement questionné l'opportunité de cette frappe dans le contexte des négociations pour la libération des otages. "Tuer l'équipe de négociation signifie que vous ne voulez pas de négociations et que vous ne voulez pas la libération des otages", a-t-il affirmé. "Tous les membres du Hamas doivent être punis, mais l'attaque de Doha n'a eu lieu ni au bon endroit ni au bon moment."

Ces déclarations s'inscrivent dans une démarche critique récurrente de l'ancien dirigeant israélien envers la conduite des opérations militaires actuelles. En mai dernier, lors d'un entretien avec la BBC, Olmert avait déjà franchi une ligne rouge en évoquant de possibles "crimes de guerre" commis par Israël dans la bande de Gaza.

Plus récemment, il s'est également opposé aux projets de "ville humanitaire" dans le sud de Gaza, y voyant une forme déguisée de "nettoyage ethnique". "Lorsqu'on construit un camp pour 'nettoyer' plus de la moitié de Gaza, on comprend alors que ce n'est pas pour sauver les Palestiniens", avait-il argumenté, qualifiant cette interprétation d'"inévitable".

L'ancien Premier ministre n'a pas hésité à employer des termes particulièrement forts, comparant ces installations projetées à un "camp de concentration" destiné à "expulser, chasser" la population palestinienne.

Le Hamas avait rapidement officialisé la mort d'Hamam al-Hayya et de sa mère après la frappe israélienne. Selon l'organisation terroriste, Khalil al-Hayya, qui était visé par l'opération, a pu assister aux funérailles de son fils. Toutefois, aucune preuve documentaire n'a été fournie pour confirmer que le dirigeant était encore vivant.