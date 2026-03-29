Gadi Eisenkot affirme ses ambitions : "Je ne serai le numéro deux de personne"

L’ancien chef d’état-major de Tsahal Gadi Eisenkot a clairement affiché ses ambitions politiques en déclarant vouloir briguer le poste de Premier ministre, rejetant toute idée de rejoindre une alliance en tant que numéro deux. Dans une interview accordée à N12, il a affirmé croire en sa capacité à diriger le pays et se considère comme un candidat solide.

À la tête du parti Yashar, Gadi Eisenkot explique avoir quitté le camp de Benny Gantz pour proposer une alternative politique, fondée sur "un leadership différent" et une vision qu’il estime indispensable pour la société israélienne actuelle. Il insiste sur le fait que son départ ne visait pas à occuper un rôle subalterne ailleurs.

Ces déclarations répondent directement aux spéculations sur une possible alliance avec l’ancien Premier ministre Naftali Bennett. Eisenkot a ainsi déclaré qu’il n’avait pas quitté Benny Gantz "en tant que numéro deux" pour accepter une position similaire sous la direction de Bennett.

Ce dernier a réagi en appelant à l’unité du camp politique, estimant qu’une fragmentation des forces risquait de compromettre une victoire électorale. Naftali Bennett a affirmé avoir proposé à Eisenkot, il y a plusieurs mois, une alliance "généreuse" et l’a exhorté à rejoindre un front commun afin d’éviter une dispersion des voix.