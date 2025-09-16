Gadi Eisenkot lance son propre parti politique "Yashar!"

Articles recommandés -

L’ancien chef d’état-major de Tsahal et ex-numéro deux du parti Unité nationale, Gadi Eisenkot, a annoncé la création de sa propre formation politique, baptisée « Yashar! Avec Eisenkot », « Yashar » signifiant « droit » ou « intègre » en hébreu.

Cette annonce intervient après des semaines de spéculations, suite à son départ en juillet du parti de Benny Gantz. Selon Eisenkot, son nouveau mouvement vise à « réparer, guérir et redonner espoir à la société israélienne », en plaçant la sécurité nationale et l’intérêt du pays au-dessus de toute autre considération.

Le parti est cofondé par 120 personnalités issues du monde politique, militaire et technologique israélien. Parmi elles figurent l’ancien ministre des Affaires religieuses Matan Kahana, l’ex-directeur général du bureau du Premier ministre Yoav Horowitz, le général de réserve Tal Rousso, le président de Wix Nir Zohar, ainsi que Shir Siegel, militante et fille d’anciens otages. Eisenkot a déclaré vouloir construire une large alternative gouvernementale, capable de rassembler et de renforcer l’État d’Israël « dans l’esprit de la Déclaration d’indépendance », en veillant à ce qu’il demeure juif, démocratique et fort.

Le chef de l’opposition, Yair Lapid, a rapidement salué l’initiative sur X (ex-Twitter), affirmant : « Ensemble, nous réussirons et changerons la direction de l’État d’Israël. »

Cette création intervient dans un contexte de réorganisation des forces d’opposition, alors que les prochaines élections législatives sont prévues dans un an. Eisenkot espère fédérer les électeurs en quête d’une direction intègre et d’une vision unificatrice pour l’avenir du pays.