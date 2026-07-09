Gadi Eisenkot se dit prêt à gouverner avec le Shas sous conditions

Gadi Eisenkot, l’un des principaux candidats à la succession de Benjamin Netanyahou, a affirmé être ouvert à une coalition avec le parti orthodoxe séfarade Shas, à condition que celui-ci accepte les trois principes fondamentaux défendus par sa formation centriste, Yashar.

Dans un entretien accordé au média orthodoxe Kikar Hashabbat, Eisenkot a déclaré qu’il pourrait voir dans le Shas un partenaire politique si le parti reconnaissait Israël comme un État juif et démocratique, adhérait aux valeurs de la Déclaration d’indépendance et s’engageait en faveur d’un service national pour tous les citoyens israéliens.

Cette dernière condition constitue un point de friction majeur. Le Shas, comme le parti orthodoxe ashkénaze Judaïsme unifié de la Torah, soutient une législation garantissant des exemptions généralisées de service militaire pour les hommes haredim. Cette position a conduit plusieurs responsables de l’opposition à exclure toute alliance avec les partis orthodoxes.

Eisenkot a toutefois cherché à distinguer le Shas de ses positions institutionnelles sur la conscription. "De nombreux électeurs du Shas servent" dans Tsahal, a-t-il souligné. "Je vois le Shas comme un partenaire à condition qu’il accepte les trois principes fondateurs", a-t-il ajouté, estimant que le parti avait vocation à porter "un message positif".

L’ancien chef d’état-major a également insisté sur sa proximité personnelle avec une partie de l’électorat du Shas. Lui-même issu d’un milieu mizrahi (oriental), comme une grande partie de la base électorale du parti, Eisenkot a raconté que sa mère avait voté pour le Shas pendant trente ans, plaisantant sur le fait qu’il n’avait "pas été simple" de la convaincre de soutenir son parti Yashar.

"Je connais les électeurs du Shas, je les rencontre, j’ai grandi avec certains d’entre eux", a-t-il déclaré. Eisenkot a aussi adressé un message conciliant à Aryeh Deri, le chef du Shas, estimant qu’il possédait une véritable "compréhension sécuritaire" et qu’il avait apporté des "contributions importantes" durant ses années de responsabilités publiques.

Par cette ouverture, Eisenkot tente de dessiner les contours d’une coalition alternative à celle de Benjamin Netanyahou, tout en posant des lignes rouges sur les questions d’identité démocratique, de valeurs fondatrices et de partage du fardeau national.