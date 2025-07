Gantz s'oppose à l'initiative de Lapid de démission collective : "Nous n'abandonnerons pas le terrain"

Articles recommandés -

Le président du parti Bleu et Blanc, Benny Gantz, s'est prononcé mardi contre l'initiative du chef de l'opposition Yair Lapid de démissionner de la commission des Affaires étrangères et de la Défense si Yuli Edelstein était limogé de son poste de président de cette même commission. Ce limogeage intervient dans le cadre de la crise autour de la loi sur la conscription des orthodoxes.

"Les orthodoxes sont venus s'asseoir chez moi à Yad Mordechai sur le canapé et ont demandé à me proposer un gouvernement. Je leur ai dit : retournez voir le rabbin et dites-lui que je ne suis prêt qu'à un gouvernement qui comprend un modèle de service militaire", a déclaré Gantz. "Même dans le gouvernement Bennett-Lapid, on ne m'a pas laissé faire avancer le cadre du service comme je le voulais. J'ai été obligé d'introduire une loi de médiation et de faire progresser parallèlement le cadre du service par les actions que nous avons menées au ministère de la Défense. Je n'ai pas l'intention de faire de compromis là-dessus, et il y a une large majorité du public et de la Knesset qui soutient cela."

Concernant la démission de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Gantz a ajouté : "Nous ne pouvons pas abandonner le terrain. Qui protégera les réservistes ? Qui fera pression sur les membres du Likoud qui ne veulent pas adopter une loi d'exemption de conscription ? Qui siégera dans les sous-commissions secrètes qui doivent superviser ce qui se passe sur le plan sécuritaire en cette période difficile ? C'est pourquoi je pense que le boycott des débats spectacles, oui, mais la démission n'est pas la bonne chose à faire."

Lundi, le président de Yesh Atid avait déclaré lors de la réunion de son parti que si Yuli Edelstein était limogé de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, les membres de l'opposition démissionneraient. "L'opposition ne coopérera pas avec la démarche illégitime que mène le Likoud pour porter atteinte aux combattants de Tsahal et aux réservistes", avait affirmé Lapid.

"Que chaque mère israélienne sache que Benjamin Netanyahou vend ses enfants aux orthodoxes, notre sécurité à tous, l'idée même d'égalité devant la loi", avait-il ajouté, appelant à condamner "la tentative du Premier ministre de limoger Yuli Edelstein pour faire passer la loi d'évitement du service".