Gaza : Gadi Eisenkot dénonce une gestion américaine "problématique" de l'après-guerre

Le chef du parti Yashar et ancien chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, a vertement critiqué lundi l'accord de cessez-le-feu à Gaza, estimant que la main américaine sur le dossier limite dangereusement la marge de manœuvre israélienne. Dans une interview à la radio publique Kan Reshet Bet, il a également exclu tout retour au pouvoir des responsables du 7 octobre.

Eisenkot s'en est pris à la réouverture des points de passage entre Israël et Gaza : "Les passages ont été ouverts beaucoup trop tôt à mon avis. Le dossier est géré par un acteur extérieur, par les Américains, et c'est très problématique. Plus nous avancerons dans l'accord, plus des forces internationales entreront en jeu, ce qui limitera Tsahal."

L'ancien chef d'état-major estime que le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit défendre un principe fondamental : "La responsabilité sécuritaire dans la bande de Gaza doit rester entre les mains d'Israël. La responsabilité économique peut être confiée à des États sunnites modérés."

Eisenkot a également réagi aux attaques du ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui l'avait critiqué après l'approbation de l'accord. "À part son nom, tout là-dedans est faux. Smotrich, qui a servi dix mois, me fait la morale ? Il y a une limite à mon sens de l'humour. Le problème, c'est qu'il est membre du cabinet. Il ne savait même pas ce qu'était la Nukhba (les commandos d'élite du Hamas). Je l'ai vu au cabinet parler de choses qu'il ne comprend pas."

Concernant le contrôle futur de la bande de Gaza, Eisenkot a mis en garde contre le remplacement de l'axe chiite par celui des Frères musulmans. "Il faut s'opposer au Qatar et à la Turquie. Il s'agit d'un accord conclu sous la contrainte. La solution la moins mauvaise pour Israël, c'est une force palestinienne, qui ne soit pas le Hamas, avec un soutien égyptien et un contrôle américain."

L'ancien général s'est aussi prononcé sur la composition du prochain gouvernement : "Toute personne qui occupait un poste militaire ou politique le 7 octobre ne devra pas occuper de poste de direction. Tout le cabinet. Une commission d'enquête d'État doit être établie, et il faut examiner la décennie précédente, depuis ma nomination comme chef d'état-major."