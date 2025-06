Gaza : Smotrich met en garde contre un accord avec le Hamas, Lapid réclame la fin de la guerre

Articles recommandés -

Les tensions politiques israéliennes autour de la stratégie à adopter face au Hamas se sont intensifiées lundi lors des réunions hebdomadaires des groupes parlementaires à la Knesset. Le ministre des Finances Betsalel Smotrich s'est fermement opposé à tout accord de cessez-le-feu, tandis que le chef de l'opposition Yair Lapid a réclamé un accord immédiat pour le retour des otages.

Smotrich refuse tout compromis

Le président du parti Sionisme religieux a livré un discours particulièrement virulent, affirmant qu'Israël se trouvait dans une position de force historique qu'il ne fallait pas gaspiller. "Précisément maintenant, au moment où nos ennemis ont été vaincus, où toute la région subit un bouleversement stratégique en notre faveur, on entend des voix de faiblesse", a déclaré Smotrich.

Selon le ministre, céder aux pressions pour un accord avec le Hamas enverrait un message dangereux au monde entier : "Si Israël cède sous la pression des enlèvements, chaque Juif, partout dans le monde, se trouvera en danger. Il n'y aura plus de frontières claires, plus de lignes rouges, chaque enfant juif deviendra une cible."

Interrogé sur sa position face à d'éventuels accords politiques incluant l'arrêt des combats à Gaza, Smotrich s'est montré catégorique : "Je dis avec responsabilité que cela n'arrivera pas. J'en discute avec Netanyahou et je n'ai pas l'impression qu'il se dirige dans cette direction, mais si quelqu'un pense aller dans cette voie, il nous trouvera comme un mur."

Lapid plaide pour la fin des hostilités

À l'opposé, le leader de Yesh Atid a appelé à un accord immédiat pour le retour des otages et à la fin de la guerre. "Il est temps de conclure un accord pour les otages et de terminer la guerre. Aucun bénéfice ne découle plus de la poursuite de cette guerre, seulement des dommages sécuritaires, politiques et économiques", a-t-il déclaré.

L'ancien Premier ministre et actuel leader de l'opposition a critiqué l'absence de stratégie à long terme : "L'armée n'a plus rien à faire à Gaza. Il faut s'installer sur le périmètre entre les localités israéliennes frontalières de Gaza et la bande de Gaza, construire un plan à long terme pour éliminer le Hamas, encourager l'émigration volontaire."

Lapid a également dénoncé ce qu'il considère comme les fantasmes de l'extrême droite : "Je comprends que les ministres d'extrême droite veulent que nous conquérions Gaza et que nous la dirigions pour l'éternité. Des soldats continueront à mourir, le contribuable israélien paiera pour construire des routes, des écoles et nettoyer les rues pour les habitants de Gaza. C'est une illusion."

Violences en Judée-Samarie en toile de fond

Ces débats politiques se déroulent dans un contexte de tensions croissantes enJudée-Samarie, notamment dans la région de Binyamin où des affrontements violents ont opposé des habitants des implantations aux forces de sécurité. Samedi soir, une quarantaine de ces habitants se sont approchés du village palestinien de Maale, provoquant des heurts avec les forces de Tsahal et la police venus les disperser. Plusieurs soldats ont été blessés.

Le ministre de la Défense Israel Katz a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence avec l'ensemble des responsables sécuritaires, promettant de "prendre toutes les mesures contre ce phénomène". Il a souligné le paradoxe de la situation : "Les soldats de Tsahal et les forces de sécurité travaillent jour et nuit pour protéger les colons et éradiquer le terrorisme palestinien, et nous ne permettrons à aucun groupe violent de leur porter atteinte."

Cette crise interne illustre les profondes divisions au sein de la société israélienne sur la conduite de la guerre et l'avenir de Gaza, alors que le pays fait face à des défis sécuritaires multiples et à une opinion publique divisée sur la marche à suivre.