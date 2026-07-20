Hadash et Balad rejettent toute forme de service militaire ou civil pour les Arabes israéliens

Les dirigeants des partis arabes israéliens Hadash et Balad ont réaffirmé leur opposition catégorique à toute forme de service militaire ou civil destinée aux citoyens arabes d'Israël, à l'issue d'une réunion consacrée à la coordination de leur stratégie en vue des prochaines élections législatives.

Dans un communiqué commun, les deux formations estiment que le scrutin se déroule dans « l'une des périodes les plus dangereuses pour le peuple palestinien », évoquant la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza, l'intensification des opérations israéliennes en Judée-Samarie, l'expansion des implantations et une montée de ce qu'elles qualifient de « racisme » et de « persécution politique » contre les citoyens arabes d'Israël.

Hadash et Balad ont appelé à une forte mobilisation électorale de l'électorat arabe, estimant qu'un renforcement de leur représentation à la Knesset est indispensable pour mettre fin au gouvernement de droite dirigé par Benjamin Netanyahou.

Les deux partis ont également rejeté toutes les initiatives visant à encourager les jeunes Arabes israéliens à effectuer un service militaire ou un service national civil. Ils visent aussi bien les programmes présentés comme des projets civiques ou sécuritaires que ceux proposés par les partis de l'opposition au Premier ministre.

Selon le communiqué, ces initiatives constituent un « complot dangereux » destiné à intégrer les citoyens arabes aux institutions politiques et sécuritaires israéliennes et à en faire « des instruments » de l'État.

Hadash et Balad ont enfin mis en garde « toute partie, quelle qu'elle soit », contre toute participation, coopération ou légitimation de ces programmes, réaffirmant leur refus de toute forme d'enrôlement de la population arabe dans les structures de l'État israélien.