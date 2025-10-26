Idit Silman fustige Naftali Bennett : "Il est prêt à s’asseoir avec Yaïr Golan et Mansour Abbas"

La ministre israélienne de la Protection de l’environnement, Idit Silman, a vivement attaqué son ancien chef de parti, Naftali Bennett, l’accusant de ne pas avoir tiré les leçons de ses précédentes alliances politiques. Dans une interview accordée ce dimanche à Channel 14, Silman a reproché à l’ex-Premier ministre de ne toujours pas s’être « excusé » pour la coalition qu’il avait formée en 2021 avec Mansour Abbas, leader du parti islamiste Ra’am, et plusieurs figures du centre et de la gauche.

« Il ne s’est jamais engagé à ne pas reproduire les mêmes erreurs dans un futur gouvernement », a lancé Silman. Selon elle, Bennett serait aujourd’hui prêt à s’allier « à nouveau avec Yaïr Golan sans condamner ses propos graves » et n’aurait pas promis de ne plus s’asseoir avec Abbas. « Le camp national a compris qu’il ne fait plus partie de la droite », a-t-elle ajouté.

Silman, ancienne membre de Yamina, avait claqué la porte de la coalition Bennett-Lapid avant de rejoindre le Likoud. Elle est aujourd’hui l’une des figures les plus virulentes contre son ancien allié. Lors du même entretien, elle est également revenue sur sa récente initiative demandant au président Isaac Herzog d’accorder une grâce à Benjamin Netanyahou, soutenue par l’ensemble des ministres du Likoud, après un appel en ce sens lancé à la Knesset par le président américain Donald Trump lors de sa visite historique en Israël.