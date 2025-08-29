"Il faut appliquer la loi contre les déserteurs qui souhaitent se rendre à Ouman", déclare Gali Baharav-Miara

Articles recommandés -

La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a estimé vendredi que l'État doit permettre l'arrestation des insoumis au service militaire souhaitant se rendre à Ouman. Selon elle, l'abstention du gouvernement d'appliquer équitablement l'obligation de conscription contredit les devoirs de l'État.

Aucune autorité pour contourner la loi

Dans sa déclaration, elle précise : "Selon la loi, ni le gouvernement ni aucun de ses ministres n'ont l'autorité d'élaborer un arrangement signifiant une intervention dans l'activité d'application de la loi et d'ordonner aux autorités compétentes de s'abstenir d'exercer leurs pouvoirs."

La conseillère ajoute qu'aucune demande d'examen juridique d'un tel arrangement ne leur a été soumise et qu'ils ignorent les détails de discussions menées au niveau politique.

Des dizaines de milliers d'orthodoxes concernés

Des dizaines de milliers d'orthodoxes prévoient de s'envoler le mois prochain vers Ouman, en Ukraine, pour prier sur la tombe du rabbin Nahman de Breslev pendant Rosh Hashana. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a organisé plusieurs réunions sur cette question, notamment avec Arieh Deri, président du Shas, qui a soulevé le problème des milliers de réfractaires risquant l'arrestation à l'aéroport.

Netanyahou a soutenu la position du parti orthodoxe : "Ils voyagent pour prier, pas pour du tourisme, il faut leur trouver une solution", demandant à son bureau d'étudier la faisabilité d'un arrangement.

Extension des demandes

Yitzhak Goldknopf, président de Yahadut HaTorah, a sollicité l'extension de ces mesures aux groupes hassidiques voyageant aux États-Unis, notamment vers le "770" de Brooklyn et d'autres destinations spirituelles mondiales, qualifiant ces voyages d'"expérience sublime irremplaçable".

Menaces de paralysie

Israël Porush, dirigeant de "Magen OuMoshia", a menacé de bloquer l'aéroport Ben Gourion si les arrestations se concrétisent : "Nous amènerons 20 000 personnes à l'aéroport. Si Ben Gourion est fermé aux justes voulant aller à Ouman, les autres ne partiront pas non plus."