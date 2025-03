Israël adopte la réforme de la commission de nomination des juges

Le Parlement israélien a finalement adopté l'une des lois les plus controversées de la réforme judiciaire, modifiant la composition de la commission de nomination des juges. Après 18 heures de débat, le texte a été approuvé par 67 voix pour, tandis que l'opposition a boycotté le vote en signe de protestation. Cette réforme, initiée par le ministre de la Justice Yariv Levin début 2023, transfère l'essentiel du pouvoir décisionnel des juges vers les représentants politiques. La nouvelle commission comprendra neuf membres : trois juges de la Cour suprême, deux ministres, deux députés et deux représentants du public choisis par la coalition et l'opposition.

"Cette loi met fin au système du 'copinage' dans les nominations et répond pleinement aux préoccupations des opposants à la réforme," a déclaré le ministre Levin, principal architecte du projet. À l'inverse, Benny Gantz, leader du parti d'opposition Camp national, a lancé un avertissement solennel : "Les démocraties s'effondrent soit par coup d'État militaire, soit meurent lentement d'une maladie appelée tyrannie de la majorité. Le rideau d'obscurité descend sur la société. C'est ainsi qu'un gouvernement se transforme en régime et un Premier ministre en dirigeant autoritaire." Gideon Saar, ministre et co-auteur de la loi, a quant à lui reproché à l'opposition de s'être comportée comme "des oursons qui disent non à tout - et le public le voit bien."

L'adoption de cette loi intervient alors qu'environ 10 000 manifestants se sont rassemblés devant les bureaux du gouvernement à Jérusalem. Les opposants au texte, parmi lesquels le président de l'Association du barreau israélien, Amit Becher, ont promis de contester la loi devant la justice : "Nous lutterons pour la démocratie, car nous n'avons pas d'autre pays, pas d'autre démocratie."