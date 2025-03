Levin accuse la conseillère juridique de "mépris" envers le gouvernement

Le gouvernement israélien a entamé dimanche la procédure de destitution de la conseillère juridique Gali Baharav-Miara, en son absence. Le ministre de la Justice Yariv Levin, qui présidait la séance en raison du retrait de Benjamin Netanyahou pour conflit d'intérêts, a vivement critiqué ce qu'il considère comme "une preuve supplémentaire du profond mépris qu'elle manifeste envers le gouvernement et ses membres". "La conseillère refuse de manière quasi systématique de comparaître devant la Commission de la Constitution, ignore les demandes des ministres et ne répond pas à mes courriers", a déclaré Levin. "Elle agit d'une manière qu'on ne peut qualifier autrement que de politique."

Au lieu de se présenter à la réunion, Baharav-Miara a adressé aux ministres une lettre cinglante affirmant que "le gouvernement cherche à se placer au-dessus des lois et à agir sans contrôle ni équilibre, même en période d'urgence". Elle y dénonce un processus dépourvu de "validité juridique" qui "contourne les règles établies". "Ce n'est pas la confiance que cette proposition cherche à promouvoir, mais la loyauté envers le niveau politique", poursuit-elle. "L'objectif est clair : transformer l'institution du conseil juridique en une entité contrainte à fermer les yeux sur des actions illégales."

La conseillère juridique défend son bilan, soulignant avoir "contribué à l'avancement de plus de 650 décisions gouvernementales et de centaines de textes législatifs" depuis l'entrée en fonction du cabinet actuel. La tension entre Baharav-Miara et le gouvernement s'est cristallisée autour de plusieurs dossiers sensibles, notamment la loi sur la conscription des ultraorthodoxes, le financement des yeshivas, des nominations controversées et le limogeage du chef du Shin Bet.

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar, qui avait pourtant proposé Baharav-Miara pour ce poste, s'est montré critique envers elle, la comparant à "un pilote kamikaze" et avouant regretter sa nomination. Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Jérusalem pour protester contre cette procédure, tandis que d'anciens juges de la Cour suprême ont publié une déclaration appelant le gouvernement à renoncer à cette destitution.