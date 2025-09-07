Israël : conflit budgétaire entre le parti d'Itamar Ben Gvir et le ministère des Finances

Articles recommandés -

Une bataille budgétaire fait rage au sein du gouvernement israélien. Le parti Otzma Yehudit (Force juive), d'Itamar Ben Gvir, menace de s'opposer à l'augmentation du déficit budgétaire, accusant le ministre des Finances Betsalel Smotrich de "chantage financier coalitionnel".

Accusations croisées sur les coupes budgétaires

Le ministre du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale, Itzhak Wasserlauf, a vivement critiqué dimanche la gestion budgétaire de Smotrich. Il affirme que son ministère "devra couper dans des programmes essentiels pour nourrir les combines du ministre des Finances".

Wasserlauf dénonce le fait qu'au retour d'Otzma Yehudit au gouvernement, des "centaines de millions de shekels" destinés au Néguev et à la Galilée auraient été détournés. Sur X, il a écrit : "Ce n'est pas moi qui subis les conséquences, mais les habitants des régions les plus défavorisées, abandonnées comme l'arrière-cour du pays depuis des années."

Réponse cinglante du ministère des Finances

Les responsables du ministère des Finances rejettent catégoriquement ces accusations. Ils précisent qu'aucun shekel n'a été coupé lors du départ d'Otzma Yehudit de la coalition, soulignant que l'ensemble du budget du ministère de Wasserlauf ne représente que 300 millions de shekels environ.

Ces sources attribuent les seules coupes budgétaires aux "dysfonctionnements" d'Otzma Yehudit dans la gestion des fonds de sécurité des établissements scolaires au ministère de la Sécurité nationale. Elles accusent Wasserlauf de vouloir "extorquer des fonds coalitionnels" après que son parti ait négligé les négociations budgétaires lors de son retour au gouvernement.

Enjeux de guerre et tensions politiques

Le ministère des Finances rappelle les priorités budgétaires actuelles : "Qu'est-ce qui coûte aujourd'hui au gouvernement ? Le budget de guerre, l'aide aux victimes d'actes hostiles et aux réservistes. Quand les ministres d'Otzma Yehudit font du spectacle d'opposition, ils veulent torpiller toute cette liste."