Israël débloque 2,6 milliards de shekels supplémentaires pour des achats militaires urgents

Les ministres du gouvernement israélien ont approuvé par un vote téléphonique dans la nuit de samedi à dimanche, une allocation d’urgence de 2,6 milliards de shekels (environ 725 millions d'euros) destinée au ministère de la Défense. Cette somme vise à financer des acquisitions militaires jugées "urgentes et essentielles" liés à l’opération militaire Rugissement du lion.

La demande a été transmise aux ministres par le ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui a souligné l’urgence de la situation sécuritaire et la nécessité d’une décision rapide. Selon les explications fournies aux membres du gouvernement, cette mesure correspond à une réduction temporaire de certaines lignes budgétaires, une sorte d’avance sur le budget de l’État déjà approuvé par le gouvernement et qui doit être validé par la Knesset dans les deux prochaines semaines. La procédure a été lancée conformément au règlement du gouvernement, qui permet l’adoption de décisions par consultation téléphonique en cas d’urgence.

Cette initiative intervient alors que l’exécutif accélère les discussions autour de l’adoption du budget de l’État pour 2026, dont le calendrier a été avancé par rapport à la date initialement prévue fin mars. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a récemment insisté sur la nécessité d’adopter rapidement ce budget et s’est entretenu à ce sujet avec Betsalel Smotrich.

Le calendrier resserré devrait toutefois entraîner la scission de certaines réformes prévues dans la loi d’accompagnement budgétaire, notamment celle concernant le secteur laitier, qui pourraient être examinées séparément plus tard dans l’année.

Le budget en préparation devrait par ailleurs inclure des hausses importantes des dépenses de défense. Au sein du gouvernement, certains responsables estiment que la situation sécuritaire actuelle pourrait également faciliter l’adoption du budget sur le plan politique, en rendant plus difficile pour les partis orthodoxes de s’y opposer malgré l’absence d’accord sur la loi relative au service militaire des étudiants des yeshivot. Selon plusieurs sources politiques, la stratégie consisterait à profiter du contexte de guerre pour faire adopter le budget rapidement et avec une opposition limitée.

Dans ce cadre, Benjamin Netanyahou a tenu jeudi dernier une série d’entretiens avec des représentants des partis orthodoxes afin de les convaincre de soutenir l’adoption du budget avant la fin du mois, même en l’absence d’engagement préalable concernant la loi sur la conscription. Jusqu’à présent, ces partis conditionnaient leur soutien au budget à l’adoption préalable d’une solution sur cette question sensible.