Israël : des membres de la coalition critiquent Netanyahou et appellent à des élections anticipées

La pression s'intensifie au sein de la coalition gouvernementale israélienne. Le député Zvi Succot a publié dimanche matin un message sur X critiquant sévèrement le gouvernement et appelant à des élections anticipées.

"Si nous revenons au 6 octobre 2023 et décidons d'abandonner les objectifs de guerre, c'est un danger existentiel pour l'État d'Israël. Si c'est la situation, nous devons à mon avis aller aux élections", a-t-il écrit.

Cette sortie fait écho aux attaques du ministre des Finances Betsalel Smotrich qui a violemment critiqué samedi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou concernant la décision du cabinet de poursuivre les combats dans la bande de Gaza et d'occuper la ville de Gaza.

"J'ai perdu confiance dans le fait que le Premier ministre peut et veut mener à une victoire décisive à Gaza. Ce n'est pas ainsi qu'on obtient la victoire", a déclaré le leader du Sionisme religieux.

Smotrich a reconnu les "lourds sacrifices" des 22 mois de guerre mais aussi les "accomplissements considérables sur tous les fronts", citant les défaites du Hezbollah, de la Syrie et de l'Iran. Concernant Gaza, il estime avoir "durement frappé le Hamas" mais juge que "les objectifs de guerre n'ont pas été pleinement atteints".