Israël : deux sondages contradictoires, deux majorités possibles

Deux enquêtes d’opinion publiées jeudi soir offrent des visions contrastées de l’équilibre politique en Israël, révélant d’importants écarts tant dans la répartition des sièges que dans le rapport de force entre les blocs.

Selon un sondage de Channel 14, le Likoud dirigé par Benjamin Netanyahou resterait la première formation du pays avec 34 sièges. La Liste commune obtiendrait 13 mandats, tandis qu’un parti mené par Naftali Bennett atteindrait 11 sièges. Derrière, Shas recueillerait 10 élus, et le Judaïsme unifié de la Torah, les Démocrates ainsi que le parti Yashar de Gadi Eisenkot seraient crédités de 9 sièges chacun. Israël Beitenou et Otzma Yehudit obtiendraient 8 mandats, Yesh Atid 5, et le Sionisme religieux 4. Bleu blanc resterait sous le seuil électoral. Dans cette projection, le bloc de droite disposerait d’une majorité confortable de 65 sièges.

Le tableau dressé par N12 diffère sensiblement. Le Likoud tomberait à 27 sièges, tandis que la liste "Bennett 2026" bondirait à 21 mandats. Les Démocrates, conduits par Yair Golan, obtiendraient 11 sièges, et Yashar 10. Shas, Israël Beitenou et Otzma Yehudit seraient crédités de 9 sièges chacun, tandis que Yesh Atid et le Judaïsme unifié de la Torah en obtiendraient 7. Les formations arabes Ra'am et Hadash-Ta'al atteindraient 5 sièges chacune. Plusieurs partis, dont Bleu blanc et le Sionisme religieux, resteraient sous le seuil.

Dans ce second scénario, l’opposition arriverait en tête avec 68 sièges, contre 52 pour les partis de la coalition. Ces divergences illustrent l’incertitude persistante du paysage politique israélien et l’impact déterminant des alliances à venir.