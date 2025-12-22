Israël : feu vert gouvernemental à la commission d'enquête controversée sur le 7 octobre

La commission ministérielle chargée de la législation a approuvé lundi le projet de loi du député Likoud Ariel Kallner établissant une commission d'enquête gouvernementale sur les défaillances du 7 octobre, suscitant une vive polémique.

Le texte, soutenu par le Likoud, prévoit la création d'une commission dont les membres seraient désignés par la coalition et l'opposition, remplaçant ainsi le modèle traditionnel de commission d'enquête d'État. Dans un premier temps, une tentative de nomination à la majorité de 80 députés serait effectuée. En cas d'échec, la coalition nommerait trois représentants et l'opposition trois autres. Si l'opposition refuse de participer, comme cela semble se dessiner, le président de la Knesset procédera aux nominations, donnant de facto le contrôle total à la coalition gouvernementale.

Eli Albag, père de Liri, otage libérée, a vivement critiqué cette initiative sur la chaîne Kan : "Il est évident qu'une commission d'enquête d'État doit être établie, des gens doivent aller en prison. 1 200 personnes ont été tuées, 900 soldats sont tombés, 30 000 blessés, des citoyens enlevés de leur lit... et cela passerait inaperçu ?"

"Je suis choqué par la création d'une commission nationale dont le Premier ministre déciderait du mandat. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est une honte", a-t-il ajouté, craignant que "la vérité ne soit jamais établie".

La ministre Idit Silman a défendu le projet en affirmant que "le système judiciaire doit être examiné en premier". Le gouvernement avait décidé il y a un mois de promouvoir cette commission "indépendante" aux pouvoirs d'enquête complets. Quatre représentants de familles endeuillées superviseront également ses travaux.

Le ministre Zeev Elkin a été le seul à s'opposer au texte lors du vote.