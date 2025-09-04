Israël : Gadi Eisenkot appelle Benny Gantz à se retirer de la course s'il frôle le seuil d'éligibilité

Articles recommandés -

L'ancien député Gadi Eisenkot, qui a quitté le parti de l'Unité nationale (rebaptisé Bleu Blanc) en juillet dernier, a lancé un appel retentissant jeudi matin lors d'une interview accordée à la radio militaire israélienne, Galei Tsahal. S'adressant directement au leader du parti Bleu Blanc, Benny Gantz, il l'a exhorté à abandonner la course électorale s'il devait se retrouver proche du seuil de qualification de 3,25%.

"Benny Gantz, comme tous ceux qui veulent apporter un changement profond et de l'espoir en Israël, devra se retirer s'il se trouve aux alentours du seuil électoral", a déclaré Eisenkot. L'ancien chef d'état-major de Tsahal a poursuivi en appelant à l'union : "Toutes les forces sionistes, l'alliance des serviteurs, tous les 70% qui veulent du bien pour le pays, qui veulent un État juif, puissant et démocratique - doivent remplacer ce gouvernement et sauver le pays de l'endroit où Netanyahou l'a mené."

Une réponse cinglante du parti Bleu Blanc

La formation de Gantz n'a pas tardé à répliquer, rejetant fermement ces déclarations. "Nous suggérons à notre ami Gadi de s'occuper de ce dont Israël a besoin et d'arrêter de s'occuper des sondages", ont répondu les responsables du parti. Ils ont réaffirmé leur vision politique : "Bleu Blanc grandira et permettra la formation d'un gouvernement de consensus national qui évitera la guerre fratricide vers laquelle nous entraîne la stratégie des blocs."

Le parti a également critiqué la position d'Eisenkot sur la question des otages : "Il est inconcevable que notre ami Gadi Eisenkot prétende que Netanyahou ne conclut pas d'accord sur les otages à cause de Ben Gvir et Smotrich. Au lieu de rejoindre l'initiative de Gantz d'un gouvernement de libération des otages-soldats pour une durée limitée, il continue à s'occuper de sondages."

Des tensions récurrentes

Cette sortie d'Eisenkot s'inscrit dans une série de critiques publiques envers son ancien allié politique. Déjà en juillet, lors de sa démission du parti, il avait évoqué des divergences sur "le processus de démocratisation" du parti et sur "la voie à suivre pour créer une alternative" politique.

Ces tensions illustrent les difficultés de l'opposition israélienne à présenter un front uni face au gouvernement Netanyahou, alors que les questions sécuritaires et la crise des otages continuent de dominer l'agenda politique du pays.