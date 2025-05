Israël : Gantz met en garde contre l'illusion d'une victoire totale sur le Hamas

Le chef du parti "Camp d'État" (HaMahané HaMamlakhti), Benny Gantz, a lancé lundi des critiques acerbes à l'encontre du gouvernement Netanyahou, lors de la séance de rentrée parlementaire marquant l'ouverture de la session d'été de la Knesset israélienne.

"Nous ne nous réveillerons pas un matin pour découvrir que 'le Hamas n'existe plus', comme l'affirme le Premier ministre. Mais si nous continuons à perdre du temps, nous risquons de nous réveiller un jour et de découvrir qu'il n'y a plus d'otages vivants", a déclaré l'ancien ministre de la Défense, remettant frontalement en cause la stratégie gouvernementale à Gaza.

Cette prise de position intervient alors que le cabinet de sécurité israélien vient d'approuver l'extension de l'offensive militaire du territoire, avec un plan prévoyant explicitement "la conquête de Gaza". Gantz a également reproché au gouvernement de "s'occuper davantage de diviser le peuple que de gagner la guerre", faisant référence aux controverses internes qui agitent la coalition au pouvoir, notamment concernant le rôle du procureur général.

Yonatan Sindel/flash90

De son côté, le chef de l'opposition Yaïr Lapid a abordé l'aspect économique du conflit : "Cette guerre coûte énormément d'argent. En temps de guerre, le gouvernement peut demander aux citoyens de se serrer la ceinture, mais à une condition : qu'il fasse de même", a-t-il souligné.

La session parlementaire s'est ouverte dans un contexte particulièrement tendu, avec le retour des débats sur la loi de conscription militaire et une manifestation aux abords de la Knesset sous le slogan "Un seul peuple - Ensemble nous vaincrons", témoignant des profondes divisions qui traversent la société israélienne après plus de sept mois de conflit.