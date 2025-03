Israël : Heurts devant la Knesset avant le vote sur le budget 2025

Des affrontements ont éclaté mardi matin aux abords de la Knesset, alors que les parlementaires israéliens entament le vote sur le budget de l'État pour l'année 2025, qui s'élève à 620 milliards de shekels, le plus important jamais présenté dans l'histoire du pays. Des manifestants ont bloqué l'entrée principale du parlement, notamment en utilisant des véhicules et en s'asseyant devant les barrières. Six personnes ont été arrêtées après avoir "stationné des véhicules en violation de la loi, créant un risque considérable", selon la police. Plusieurs députés et ministres, dont Bezalel Smotrich, ont dû rejoindre le bâtiment à pied.

Le ministre des Finances Smotrich a dénoncé ces actions dans son discours d'ouverture : "Quelques anarchistes enfreignent la loi, c'est une faillite de l'État de droit. Ce n'est pas l'État de droit qui vous intéresse, mais la préservation des privilèges et du pouvoir." Il a qualifié le texte de "budget de guerre et des réservistes", ajoutant qu'il s'agit de "l'histoire des héros des frontières, des pionniers colons et d'un peuple entier qui part en guerre pour gagner et ramener les otages".

Son discours a été interrompu plusieurs fois par l'opposition, notamment par le député Stern de Yesh Atid qui a lancé : "Les réservistes ne veulent pas d'argent - ils veulent être remplacés dans leur service. Les enfants veulent leur père à la maison."

Le budget 2025 comprend une augmentation significative pour la défense (109,8 milliards de shekels) et les ministères de la coalition, mais réduit les fonds pour la réhabilitation des communautés frontalières de Gaza et du nord, la communauté LGBT, les jeunes à risque et l'élargissement du panier de médicaments. Le président de la commission des finances, Moshe Gafni, a ouvert la séance en déclarant : "La priorité absolue est de ramener les otages", avant d'appeler au soutien du budget et à une réconciliation entre majorité et opposition.