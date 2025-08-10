Israël : Idan Roll quitte la politique et appelle à l’unité nationale

Articles recommandés -

Après plus de six années passées à la Knesset et au gouvernement, le député Idan Roll a annoncé ce dimanche sa retraite de la vie politique et son absence aux prochaines élections. L’ancien membre de Yesh Atid explique avoir choisi de partir dès le début de la pause estivale parlementaire, « par sens des responsabilités ».

Durant sa carrière, Roll a notamment occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères et siégé à la commission des Affaires étrangères et de la Défense. Il revendique avoir renforcé la diplomatie publique israélienne, noué des liens avec une nouvelle génération de dirigeants à travers le monde et œuvré à consolider les accords d’Abraham, en mettant l’accent sur la technologie et l’innovation. Il s’est également illustré dans la défense des droits de la communauté LGBTQ+ et dans la promotion d’un « libéralisme lucide », conciliant droits humains et sécurité nationale.

Roll qualifie ses années de mandat de « période complexe et exigeante », marquée par cinq élections, la pandémie de COVID-19 et la guerre en cours contre le Hamas depuis le 7 octobre. Il appelle à la formation d’un « large gouvernement sioniste » capable d’unifier la nation, de réduire les divisions internes et d’agir pour tous les citoyens. Insistant sur la nécessité « absolue » de libérer tous les otages détenus à Gaza, Roll affirme : « Un peuple entier les attend, le cœur brisé et les yeux pleins d’espoir. » En conclusion, il invite à soutenir l’ONG Tzav Kosher, qui aide les réservistes à surmonter leurs expériences de guerre à travers des entraînements collectifs.