Israël Katz confirme la décision de fermer la radio militaire Galei Tsahal et défend une ligne sécuritaire plus dure

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a confirmé que le gouvernement avait adopté une décision visant à fermer Galei Tsahal, la radio de l’armée israélienne, affirmant qu’il ne s’agissait ni d’un geste improvisé ni d’une volonté idéologique de faire taire des médias, mais d’un choix politique mûrement réfléchi.

Selon Israël Katz, Galei Tsahal constitue depuis des décennies une "anomalie". Créée dans les années 1950 pour une durée initiale d’un an, la station aurait, selon lui, dépassé depuis longtemps le cadre pour lequel elle avait été fondée. Il a rappelé que de nombreux ministres de la Défense et chefs d’état-major s’étaient déjà exprimés par le passé en faveur de sa fermeture. Une commission a été mise en place, le dossier a été examiné en profondeur et la décision relève, a-t-il insisté, d’une politique assumée par le gouvernement.

Le ministre a précisé que cette décision s’inscrit dans une continuité juridique, rappelant qu’une mesure similaire avait déjà reçu l’aval du conseiller juridique du gouvernement à l’époque où Benny Gantz occupait le poste de ministre de la Défense. Il a ajouté que le conseiller juridique du ministère de la Défense avait soutenu l’autorité du ministre en tant que commandant sur le terrain et que, jusqu’à une phase très tardive, l’ensemble des acteurs concernés étaient favorables à la décision.

Israël Katz a critiqué le comportement de la station ces dernières années, l’accusant de tenir des propos qu’il juge hostiles à l’armée israélienne et favorables aux ennemis de l’État. Selon lui, Galei Tsahal aurait franchi des lignes rouges en remettant en cause la légitimité de l’armée, ce qui, au moment décisif, aurait démontré que le modèle ne fonctionnait plus.

Parallèlement, le ministre de la Défense a abordé la situation sécuritaire et territoriale. Il a affirmé qu’Israël se trouvait dans une période de "souveraineté pratique", rendue possible par la démonstration de force et de résilience du pays après ce qu’il a qualifié de "terrible désastre". Selon lui, cette situation ouvre des opportunités inédites depuis longtemps.

Israël Katz a également évoqué une "correction de l’injustice" du désengagement, affirmant que des bases militaires évacuées seraient réinstallées. Il a pointé le nord de la Samarie comme une source majeure de terrorisme, soulignant que les zones dépourvues de localités israéliennes avaient favorisé l’implantation des terroristes. Il a enfin déclaré que l’armée israélienne, sous la direction du commandement central, avait repris le contrôle de camps de réfugiés, affirmant qu’une fois ces zones vidées de leur population palestinienne, le terrorisme y avait disparu.