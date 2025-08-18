Israël Katz : "La chute de Gaza entraînera la capitulation du Hamas"

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé lundi devant le haut commandement de Tsahal que la bataille pour la ville de Gaza est désormais « la clé » de la guerre contre le Hamas. Participaient à cette réunion stratégique, organisée dans la division Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef d’état-major Eyal Zamir ainsi que les principaux officiers supérieurs de l’armée israélienne.

« À ce stade, le poids de la ville de Gaza est beaucoup plus significatif qu’au début de la guerre. Gaza est le centre de gravité militaire, politique et symbolique du Hamas. La chute de la ville signifiera la capitulation de l’organisation terroriste », a martelé Katz devant les commandants.

Selon lui, le Hamas n’a accepté d’envisager une négociation sur la libération des otages qu’en raison de la menace crédible d’une offensive israélienne sur Gaza City. « Ce n’est que la peur que nous prenions la ville d’assaut qui les pousse enfin à mettre ce sujet sur la table », a-t-il déclaré, rappelant que ni les pressions turques ni qataries n’avaient jusqu’ici obtenu de résultats. Katz a souligné l’importance d’articuler l’action militaire et diplomatique. Les opérations de Tsahal visent à créer un rapport de force permettant aux États-Unis et aux alliés régionaux d’exercer une pression internationale accrue sur le Hamas. « Chaque pas militaire nourrit l’effort diplomatique, et chaque effort diplomatique renforce notre puissance sur le terrain », a-t-il expliqué. Le ministre a assuré que l’objectif reste inchangé : mettre fin à la guerre aux conditions fixées par le Premier ministre, incluant la libération de tous les otages. « La seule voie pour y parvenir, c’est l’intensité et la puissance que vous préparez. Cette force peut non seulement faire plier le Hamas, mais aussi ouvrir la voie à la fin du conflit selon nos conditions », a-t-il conclu.