Israël Katz : "Les violences en Judée-Samarie ne sont pas du terrorisme, mais une atteinte à l'ordre public"

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi lors d'un briefing sécuritaire à huis clos devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense que les violences commises en Judée-Samarie ne constituent pas du terrorisme, mais "une atteinte à l'ordre public".

Cette déclaration a suscité de vives réactions parmi les députés de l'opposition, qui ont interpellé le ministre : "Pourquoi ne rétablissez-vous pas les détentions administratives ? Ce sont des terroristes juifs, il faut qualifier ces actes comme du terrorisme."

Katz a maintenu sa position en répondant : "Aucune des instances concernées, y compris le Shin Bet, n'a défini cela comme du terrorisme. Il y a une perturbation sécuritaire et une perturbation de l'ordre public." Il a ajouté : "Même si on m'amenait un citoyen arabe israélien et qu'on réclamait une détention administrative pour une atteinte à l'ordre public et non sécuritaire, je ne signerais pas."

La députée Limor Son Har Melech du parti Otzma Yehudit a questionné l'ampleur du phénomène : "De combien de personnes parle-t-on dans cette affaire dont on s'occupe toute la journée ?" Le ministre Ben Gvir lui a répondu qu'il s'agissait d'environ 70 jeunes.

Ces propos interviennent après que des dizaines d'Israéliens ont attaqué des Palestiniens près du village de Deir al-Sharaf en Samarie, blessant grièvement l'un d'entre eux. Les assaillants ont également incendié une usine dans une zone industrielle et brûlé deux véhicules. Les émeutiers ont aussi crevé les pneus d'un véhicule appartenant à un officier en service dans le secteur.

Six suspects ont été arrêtés dans le cadre de cet incident, et un acte d'accusation a été déposé contre l'un des mineurs appréhendés par les forces de Tsahal sur les lieux.