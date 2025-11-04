Affaire Sde Teman : Israël Katz nomme un nouveau procureur militaire en chef

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé ce mardi la nomination de l’avocat Itay Ophir au poste de procureur militaire en chef, en remplacement de Yifat Tomer Yerushalmi, récemment démise de ses fonctions en raison de son implication dans l'affaire Sde Teman.

Dans un communiqué, Israël Katz a souligné l’importance de cette décision, prise selon lui dans un contexte particulièrement sensible : « Il est essentiel, à la lumière des faits graves récemment révélés, de nommer sans délai un procureur militaire en chef issu de l’extérieur du système, à l’abri de tout soupçon et doté des compétences nécessaires pour assainir, réhabiliter et réorganiser le parquet militaire », a-t-il déclaré.

Le ministre a insisté sur la nécessité de recentrer l’institution sur ses principes fondamentaux, notamment la défense des soldats de Tsahal, engagés, selon lui, « dans des conditions difficiles et complexes pour la sécurité de l’État d’Israël — et certainement pas pour participer à des accusations infondées susceptibles de salir leur réputation et de les exposer à des poursuites à l’étranger ».

« En tant que ministre de la Défense, je suis responsable devant les familles des soldats de la préservation de leur sécurité, de leur honneur et de leur statut. C’est ce à quoi je m’engage et je veillerai à ce que toutes les institutions concernées fassent de même à l’avenir », a ajouté Katz.

L’avocat Itay Ophir possède une solide expérience dans le domaine juridique et de la défense. Entre 2017 et 2024, il a occupé le poste de conseiller juridique du ministère de la Défense. Auparavant, il a travaillé dans le secteur privé en Israël et aux États-Unis, où il était associé principal dans un cabinet d’avocats à Tel-Aviv. En 2022, il figurait parmi les trois candidats retenus par la commission de sélection présidée par l’ancien président de la Cour suprême, Asher Grunis, pour le poste de procureur général.

Diplômé en droit et en administration des affaires de l’Université Bar-Ilan, Itay Ophir est également titulaire d’un Master en droit de l’Université Harvard. Sur le plan militaire, il a servi comme officier combattant dans la brigade Givati et poursuit son engagement dans la réserve au sein de la brigade du Néguev.