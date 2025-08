Israël Katz rappelle à l'ordre Eyal Zamir : "Tsahal doit exécuter les ordres des politiciens"

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz s'est rendu mardi dans la bande de Gaza, où il a adressé une mise au point ferme au chef d'état-major de Tsahal Eyal Zamir, lors de son discours.

"Après que l'échelon politique aura pris les décisions requises, l'échelon militaire, comme il l'a fait sur tous les fronts jusqu'à présent, exécutera professionnellement la politique qui sera définie", a déclaré Katz. "Mon rôle en tant que ministre de la Défense responsable de Tsahal est de m'assurer que ce soit le cas et c'est ce que je ferai."

Présentation des recommandations stratégiques

Cette visite, effectuée en compagnie du commandant du front Sud, le général Yaniv Asur, du commandant de la 99e division, le général de brigade Yoav Brunner, et d'autres commandants, précède la présentation par Katz de ses recommandations au Premier ministre Benjamin Netanyahou et aux ministres du cabinet concernant les mesures sécuritaires et politiques à adopter pour garantir l'atteinte des objectifs de guerre.

Objectifs stratégiques réaffirmés

Sur le terrain, le ministre a réaffirmé les priorités israéliennes : "La défaite du Hamas à Gaza, tout en créant les conditions pour le retour des otages, constituent les objectifs centraux de la guerre à Gaza. Nous devons prendre toutes les actions nécessaires pour les atteindre."

Katz a également insisté sur la nécessité d'une "présence permanente de Tsahal dans une zone de sécurité périphérique en des lieux dominants de Gaza", citant notamment la crête 70 qu'il a visitée. Cette zone permettrait "d'empêcher les attaques contre les localités et la contrebande d'armes vers Gaza".

"C'est la leçon principale que nous devons tirer des événements du 7 octobre", a-t-il conclu, soulignant que Tsahal doit "faire tampon entre l'ennemi et les localités, au-delà du traitement de l'ennemi lui-même".